Лана Дель Рей стала лицом новой коллекции Skims, приуроченной ко Дню святого Валентина. 38-летняя певица позировала для рекламной кампании в объективе фотографа Нади Ли Коэн и примерила комплекты нижнего белья, которые совсем скоро будут доступны для покупки в новом разделе сайта бренда Ким Кардашьян Skims Valentines Shop.
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