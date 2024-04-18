Сроки предоставления мер соцподдержки продлевают пензенским многодетным семьям

На заседании комиссии пензенской Гордумы депутаты обсудили изменения в сроках предоставления социальной поддержки многодетным семьям, включая обеспечение продуктами питания малышей первого-второго года жизни, организацию школьного питания, а также оплату присмотра и ухода за детьми в детсадах.
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