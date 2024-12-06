Детский исторический фестиваль в Музее истории Екатеринбурга. Уже седьмой год праздник собирает реконструкторов, ремесленников, художников - кто до сих пор творит по старинным канонам.
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Детский исторический фестиваль в Музее истории Екатеринбурга. Уже седьмой год праздник собирает реконструкторов, ремесленников, художников - кто до сих пор творит по старинным канонам.
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