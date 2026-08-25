💡В Крыму сохраняются перебои с подачей электроэнергии Из-за повреждений электросети и оборудования в республике продолжают действовать ограничения электроснабжения.
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💡В Крыму сохраняются перебои с подачей электроэнергии Из-за повреждений электросети и оборудования в республике продолжают действовать ограничения электроснабжения.