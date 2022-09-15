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Американский фигурист Илья Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях

Американский фигурист Илья Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях

Американец Илья Малинин в четверг чисто исполнил четверной аксель на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США), сообщает ТАСС.

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