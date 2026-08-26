В Кишиневе пройдет военный парад в честь Дня независимости Молдовы

27 августа в Кишиневе состоятся торжества по случаю 35-летия независимости Республики Молдова. Главным событием праздника станет военный парад, в котором примут участие более 2000 военнослужащих и представителей силовых структур, а также будет представлено более 100 единиц военной и специальной техники.