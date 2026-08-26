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Аргументы недели

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В Кишиневе пройдет военный парад в честь Дня независимости Молдовы

В Кишиневе пройдет военный парад в честь Дня независимости Молдовы

27 августа в Кишиневе состоятся торжества по случаю 35-летия независимости Республики Молдова. Главным событием праздника станет военный парад, в котором примут участие более 2000 военнослужащих и представителей силовых структур, а также будет представлено более 100 единиц военной и специальной техники.

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