В Париже перед Олимпиадой ликвидировали крупный лагерь мигрантов («Р-Спорт»)

По информации «Р-Спорт», утром к метро Порт-де-ля-Виллет прибыла полиция и ряды автобусов – там под мостами на канале Сен-Дени, в районе кольцевой автодороги находится палаточный городок, где живут мигранты.
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