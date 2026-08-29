24 светлые истории и фото о деревенских питомцах с неотразимой харизмой и добрым характером

У каждого животного свой характер, это касается и деревенских жителей. Одни считают себя полноправными хозяевами двора, другие не упускают случая оказаться в центре внимания, а третьи умудряются выпросить вкусняшки у прохожих.
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