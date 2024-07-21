Странная премия: Питер решил «поддержать» спорт – но не тех, кто отказался от Олимпиады, а тех – кто решил туда ехать

Светлана Рейнбах

ДА! мэрия Питера во главе с губернатором пошла во-банк против народа! А про губера и говорить не стоит, каким ... был таким и есть. А вот мне интересно, мэрия, губернатор и др. лица с миллиардами, которые так щеждро наградят НЕпатриотов-спортсменов, оказывали они помощь СВО, героям и участникам? Если и помогали, то в каком объёме и также щедро? И ещё! А народ Питера поддерживает такое решение, да еще и из бюджета???