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Странная премия: Питер решил «поддержать» спорт – но не тех, кто отказался от Олимпиады, а тех – кто решил туда ехать

Странная премия: Питер решил «поддержать» спорт – но не тех, кто отказался от Олимпиады, а тех – кто решил туда ехать

Мэрия Петербурга собралась платить деньги «нейтральным» спортсменам! Да, сейчас голова у всех задымится, даже будет ощущение, что чего-то недопонял.

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Комментарии
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Светлана Рейнбах
ДА! мэрия Питера во главе с губернатором пошла во-банк против народа! А про губера и говорить не стоит, каким ... был таким и есть. А вот мне интересно, мэрия, губернатор и др. лица с миллиардами, которые так щеждро наградят НЕпатриотов-спортсменов, оказывали они помощь СВО, героям и участникам? Если и помогали, то в каком объёме и также щедро? И ещё! А народ Питера поддерживает такое решение, да еще и из бюджета???
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9 час.
Валентин Воробьев
Если э
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9 час.
Валентин Воробьев
то правда, то наш питерский губер с Губерниевым люди склонные к предательству. А выделение денег на премии спортсменам- НЕпатриотам у горожан разрешения они спросили? Таких &quot;героев&quot; будем только ненавидеть
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8 час.

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