Бич люфтваффе. Британские истребители Supermarine Spitfire

«Спитфайр» в полете «Спитфайры» падали на землю, касались моря, пробивали деревья, перерезали телеграфные и высоковольтные провода, сталкивались в воздухе, разлетались на куски, у них отваливались рули направления и части крыльев, и они все же совершали благополучные посадки, с колеса», – так писал в своей книге Spitfire австралийский пилот этого истребителя Джон Вейдер (John Vader).