БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бич люфтваффе. Британские истребители Supermarine Spitfire

Бич люфтваффе. Британские истребители Supermarine Spitfire

«Спитфайр» в полете «Спитфайры» падали на землю, касались моря, пробивали деревья, перерезали телеграфные и высоковольтные провода, сталкивались в воздухе, разлетались на куски, у них отваливались рули направления и части крыльев, и они все же совершали благополучные посадки, с колеса», – так писал в своей книге Spitfire австралийский пилот этого истребителя Джон Вейдер (John Vader).

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