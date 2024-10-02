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Крымская газета

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С начала года в Симферополе произошло более двух тысяч ДТП

С начала года в Симферополе произошло более двух тысяч ДТП

В Симферополе самая сложная ситуация с аварийностью среди всех регионов Крыма. В среднем за сутки в городе происходит более 10 аварий, большинство из которых с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшими.

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