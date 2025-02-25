Убрать живот за неделю: реальные советы и упражнения

Многие из нас сталкиваются с проблемой избыточного веса, особенно в области живота. Появление “пивного животика” может быть связано с неправильным питанием, недостатком физической активности или гормональными изменениями.
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