В США ограничивают «вечную химию». Чем она опасна для человека: Новости экологии ➕1, 24.03.2023

PFAS увеличивают риск развития рака, а также других проблем со здоровьем, говорится в одном из авторитетных международных исследованийФото: Mindful Media / iStockАмериканцы собираются регулировать PFAS Агентство по охране окружающей среды в США (EPA) намерено к концу 2023 года разработать механизм регулирования содержания в питьевой воде шести устойчивых химикатов:перфтороктановой кислоты (PFOA)перфтороктансульфоновой кислоты (PFOS)перфторнонановой кислоты (PFNA)димерной кислоты гексафторпропиленоксида (HFPO-DA, широко известной как GenX)перфторгексансульфоновой кислоты (PFHxS)перфторбутансульфоновой кислоты (PFBS)Пока стандарт не разработан, никаких действий от компаний не требуется, предупредил регулятор.