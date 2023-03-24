+1

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Это поджог или чья то халатность? Почему не увеличат службу егерей по охране леса от поджигателей, Экономия приводит ...В Республике Коми...
  • Vitaly Arkhipov
    Они еще жрать говно будут.Евросоюз готов ос...
  • Максим Маркин
    коровы тоже любят классику, а свиноматки - тяжёлый рок ..Дельфины настольк...

В США ограничивают «вечную химию». Чем она опасна для человека: Новости экологии ➕1, 24.03.2023

В США ограничивают «вечную химию». Чем она опасна для человека: Новости экологии ➕1, 24.03.2023

PFAS увеличивают риск развития рака, а также других проблем со здоровьем, говорится в одном из авторитетных международных исследованийФото: Mindful Media / iStockАмериканцы собираются регулировать PFAS Агентство по охране окружающей среды в США (EPA) намерено к концу 2023 года разработать механизм регулирования содержания в питьевой воде шести устойчивых химикатов:перфтороктановой кислоты (PFOA)перфтороктансульфоновой кислоты (PFOS)перфторнонановой кислоты (PFNA)димерной кислоты гексафторпропиленоксида (HFPO-DA, широко известной как GenX)перфторгексансульфоновой кислоты (PFHxS)перфторбутансульфоновой кислоты (PFBS)Пока стандарт не разработан, никаких действий от компаний не требуется, предупредил регулятор.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх