Iran has attacked two American air bases in Jordan in response to the attack on the island of Larek. This was reported on August 31 by the Nour News agency with reference to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
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