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Германию сотрясают теракты: взрыв на вокзале Аугсбурга, среди пострадавших — украинцы

Германию сотрясают теракты: взрыв на вокзале Аугсбурга, среди пострадавших — украинцы

В Германии на центральном железнодорожном вокзале Аугсбурга утром 2 сентября раздался взрыв. Об этом сообщила полиция Северной Швабии в соцсети Х.

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