Колумбийских наемников ВСУ растерзали в ЛНР: Карта специальной военной операции на Украине на 15 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине важно понимать текущую ситуацию на фронте и динамику боевых действий.