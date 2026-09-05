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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Дикиджи: «Рад, что не умирал в конце программы, катал программу, старался показать эмоции, мне очень сильно понравилось»

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о победе на первом международном старте в карьере. Дикиджи выиграл золото на челленджере Kinoshita Group Cup в Токио.

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