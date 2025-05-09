На параде Победы в Москве началась авиационная часть

На параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая началась авиационная часть.В ней зрители увидели фигуру «Кубинский бриллиант» — совместный пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи», который был исполнен на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29, пролетевших на минимальном расстоянии друг от друга.