Не стар, а суперстар: незаурядная жизнь Сергея Соседова

Сергей Соседов — личность незаурядная, его трудно с кем-либо спутать. Популярность журналист завоевал тем, что откровенно высказывал свою точку зрения, которая часто сильно отличалась от того, что говорят другие.
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