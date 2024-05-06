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  • Иван Агеев
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  • галина еличева
    Старший сын мамина копия👍Как живут сейчас ...
  • Андрей Шубин
    это не шутка у него действительно огромная лысина... ну я это так не осуждаю.Певец Эмин Агалар...

Не стар, а суперстар: незаурядная жизнь Сергея Соседова

Не стар, а суперстар: незаурядная жизнь Сергея Соседова

Сергей Соседов — личность незаурядная, его трудно с кем-либо спутать. Популярность журналист завоевал тем, что откровенно высказывал свою точку зрения, которая часто сильно отличалась от того, что говорят другие.

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