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Почему Чапаев стал героем анекдотов, а Щорсу не посчастливилось

Почему Чапаев стал героем анекдотов, а Щорсу не посчастливилось

Почему Чапаев стал героем анекдотов, а Щорсу не посчастливилось Фильм братьев Васильевых оказался далеким от правды, но при этом весьма жизненным Александр Широкорад На фото: актеры Борис Владимирович Блинов в роли Фурманова, Вячеслав Леонидович Волков в роли Елани и Борис Андреевич Бабочкин в роли Василия Ивановича Чапаева (слева направо) в кадре из фильма Георгия и Сергея Васильевых «Чапаев» (1934 г) (Фото: ТАСС) Василий Иванович Чапаев родился 28 января (9 февраля) 1887 года в деревне Будейка недалеко от Чебоксар.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Нормально ли, сто молодёжь не знает своих героев,Чапаева, Щорса?
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4 час.
Элеонора Коган
Значит, Чапаев не утонул в реке Урале, а умер от ран на  берегу.
Ответить
4 час.

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