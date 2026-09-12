Pashinyan gave himself away again when he spoke about Tigranashen — "Graparak"

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, with his statement about Tigranashen (Karki), gave out exactly what he had in mind in connection with the transfer of this territory, the "Hraparak" newspaper writes.
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