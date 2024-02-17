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В Омске бабушка накинулась с молотком на спящего внука

В Омске бабушка накинулась с молотком на спящего внука

В Омске бабушка напала на спящего внука молотком, что привело к серьезным травмам головы. Семейная драма разыгралась во время завтрака, когда родители услышали стоны мальчика и застали ужасную картину, передает тг-канал SHOT.

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