В Омске бабушка накинулась с молотком на спящего внука

В Омске бабушка напала на спящего внука молотком, что привело к серьезным травмам головы. Семейная драма разыгралась во время завтрака, когда родители услышали стоны мальчика и застали ужасную картину, передает тг-канал SHOT.
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