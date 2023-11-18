В Москве предложили вместо запрета абортов вернуть бэби-боксы и поддержать беременных

Как вариант имеет право на жизнь!Аборт в большинстве своём делают молодые девушки,которые по случайности забеременели и не хотят себе ломать жизнь!А чем ребёнок виноват?И в условиях ,что в нашей стране большинство имеют по одному ребёнку,то при нормальном финансировании и в последствии усыновления детей,то эта программа выход по повышению рождаемости для России!!!

Виктор Онегин

Наши депутаты не решают проблемы только слышно запретить ,запретить,запретить. Сегодня слышу: материнский капитал можно пустить на обучение рёбёнка. Дать бы этому умнику по башке. деньги от материнского капитала через 17 лет не хватит собрать в институт этого ребёнка не только обучить. С самокатами вакханалия, с парковкой. и опять запрет ,запрет запрет. и так по любому вопросу. По рождаемости "бэби-боксы" какой то выход, если это будет под надзором церкви, ну в крайнем случае государства( почему в крайнем случае-не доверяю чиновникам. Чиновники от 90х любят обогащаться, новые ещё не пришли им на смену).