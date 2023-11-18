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В Москве предложили вместо запрета абортов вернуть бэби-боксы и поддержать беременных

В Москве предложили вместо запрета абортов вернуть бэби-боксы и поддержать беременных

Политнавигатор Возобновление темы о запрете абортов в России связано с усилением консервативной идеологии, а также является попыткой «отвлечения внимания» общественности от других острых тем.

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Комментарии
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Николай Артамонов
Как вариант имеет право на жизнь!Аборт в большинстве своём делают молодые девушки,которые по случайности забеременели и не хотят себе ломать жизнь!А чем ребёнок виноват?И в условиях ,что в нашей стране большинство имеют по одному ребёнку,то при нормальном финансировании и в последствии усыновления детей,то  эта программа выход  по повышению рождаемости для России!!!
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14 час.
Виктор Онегин
Наши депутаты не решают проблемы только слышно запретить ,запретить,запретить. Сегодня слышу: материнский капитал можно пустить на обучение рёбёнка. Дать бы этому умнику по башке. деньги от материнского капитала через 17 лет не хватит собрать в институт этого ребёнка не только обучить. С самокатами вакханалия, с парковкой. и опять запрет ,запрет запрет. и так по любому вопросу.  По рождаемости &quot;бэби-боксы&quot; какой то выход, если это будет под надзором церкви, ну в крайнем случае государства( почему в крайнем случае-не доверяю чиновникам. Чиновники от 90х любят обогащаться, новые ещё не пришли им на смену).
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13 час.
ВераВерная
Вот тоже соглашусь - эти бэби-боксы надо при церквях устанавливать, и уж тогда обязать эти богоугодные заведения брать на себя все расходы по выращиванию, воспитанию и обучению этих новых граждан. Пусть вот таким образом церкви пользу обществу приносят. А у богачей стимул появится - захотят сделать пожертвования - будет на что.
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11 час.

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