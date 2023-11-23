Yonhap News: КНДР может провести очередные ядерные испытания в 2024 году

До конца года КНДР вряд ли успеет провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники, но вполне может сделать это в 2024 году, такое мнение выразил зампред парламентского комитета Южной Кореи по разведке от правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом.