Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Людей в Киеве всё меньше": Ад на Подоле. "Герань" попала в склад жены Зеленского. Радиоперехват вскрыл катастрофу. СВОдки с фронта

"Людей в Киеве всё меньше": Ад на Подоле. "Герань" попала в склад жены Зеленского. Радиоперехват вскрыл катастрофу. СВОдки с фронта

Автор: Отдел информации Новороссии Верхушка Рады хвастается батальонами из заграничных наёмников. Обычные киевляне в панике смотрят на горящий Подол.

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