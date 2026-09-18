Автор: Отдел информации Новороссии Верхушка Рады хвастается батальонами из заграничных наёмников. Обычные киевляне в панике смотрят на горящий Подол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Откуда у пенсионе...
- Откуда у пенсионе...
- Поражение Киева б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым