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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» стала вторым фаворитом в Серии А. Шансы на чемпионство выросли в 1,5 раза с начала сезона

Букмекеры обновили котировки на чемпионство в Серии А. «Интер» укрепился в статусе фаворита – коэффициент на титул снизился с 1.

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