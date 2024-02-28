Почти половина украинцев оказались не готовы к мобилизации

Почти половина опрошенных украинцев не захотели вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно опросу, 29,8 процента респондентов заявили, что они совсем не готовы к службе, еще 18,3 процента ответили, что скорее не готовы.
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