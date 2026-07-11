Заподозренный в шпионаже в пользу России итальянец опроверг передачу секретов

Два итальянца подозреваются властями страны в якобы шпионаже в пользу России. Адвокат одного из них, Гавино Рауля Пираса, сообщил, что его подзащитный отверг факт передачи каких-либо документов, содержащих секретную информацию.
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