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GT: Первое в мире междугороднее электрическое аэротакси выполняет демонстрационный полет в Гуандуне

GT: Первое в мире междугороднее электрическое аэротакси выполняет демонстрационный полет в Гуандуне

   Автор: Чжан Вэйлань     Перевёл с ангийского языка Яндекс 5-местный самолет eVTOL (электрический самолет вертикального взлета и посадки) совершает демонстрационный полет недалеко от порта приписки Shekou Cruise в Шэньчжэне, южно-китайская провинция Гуандун, 27 февраля 2024 года.

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