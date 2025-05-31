СМИ: Трамп считает Маска смесью «гения и мальчика»

Смесью гения и мальчика называл главу департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Белого дома Илона Маска президент США Дональд Трамп, 31 мая со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.
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