Власти Швейцарии, присоединившись к антироссийским санкциям и согласившись провести на своей территории антироссийский саммит для обсуждения так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, фактически подтвердили отказ от собственного принципа нейтралитета, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в преддверии конференции, которая 15–16 июня пройдет в Бюргенштоке.