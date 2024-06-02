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В МИД РФ объяснили, почему Швейцария больше не может считаться нейтральной страной

В МИД РФ объяснили, почему Швейцария больше не может считаться нейтральной страной

Власти Швейцарии, присоединившись к антироссийским санкциям и согласившись провести на своей территории антироссийский саммит для обсуждения так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, фактически подтвердили отказ от собственного принципа нейтралитета, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в преддверии конференции, которая 15–16 июня пройдет в Бюргенштоке.

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