Бумерлар, миллениаллар, зумерлар: кемнәр алар?

Кемнәр ул бумерлар, миллениаллар, зумерлар? Аларны нинди тарихи вакыйгалар формалаштырган? Аларның һәрберсенең төп кыйммәтләре нинди? Бу сорау белән «Казанские ведомости» корреспонденты социаль психолог, психология фәннәре кандидаты, PhD, доцент, «International Psycho-Educational Projects» (Израиль) халыкара ассоциациясе эксперты Инна Городецкаяга мөрәҗәгать иткән.
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