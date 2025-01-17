Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла в 2024 году на 4,6%

Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ составила за 12 месяцев 2024 года 1 562,4 млрд рублей, что оказалось на 4,6% больше предыдущего года, при этом рентабельность капитала составила 23,4%, следует из отчетности банка.
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