Выжили только пятеро. Пленный боец ВСУ рассказал об уничтоженном отряде в атаках под Работино

По словам выжившего, их бросили в бой без проведения разведки.Попавший в плен солдат вооружённых сил Украины Иван Матвиенко рассказал, что войска киевского режима теряют огромное количество людей в безуспешных попытках контратаковать вблизи с селом Работино в Запорожской области.