По словам выжившего, их бросили в бой без проведения разведки.Попавший в плен солдат вооружённых сил Украины Иван Матвиенко рассказал, что войска киевского режима теряют огромное количество людей в безуспешных попытках контратаковать вблизи с селом Работино в Запорожской области.
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