Не исключено, что за счёт настроя «Акрон» продержится хотя бы тайм против «Зенита». Но итог не вызывает сомнений - Веденеев

«Судя по поединку после летнего отпуска - за Суперкубок со «Спартаком», - зенитовцы находятся в хорошей форме, - так оценил готовность «сине-бело-голубых» к старту нового сезона чемпион СССР в их составе, главный тренер футбольной школы «Зенит»-84» Сергей Веденеев, делая прогноз на матч 1-го тура питерцев на выезде к «Акрону».