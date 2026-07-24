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Спорт Уик-Энд

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Не исключено, что за счёт настроя «Акрон» продержится хотя бы тайм против «Зенита». Но итог не вызывает сомнений - Веденеев

Не исключено, что за счёт настроя «Акрон» продержится хотя бы тайм против «Зенита». Но итог не вызывает сомнений - Веденеев

«Судя по поединку после летнего отпуска - за Суперкубок со «Спартаком», - зенитовцы находятся в хорошей форме, - так оценил готовность «сине-бело-голубых» к старту нового сезона чемпион СССР в их составе, главный тренер футбольной школы «Зенит»-84» Сергей Веденеев, делая прогноз на матч 1-го тура питерцев на выезде к «Акрону».

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