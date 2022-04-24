Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с «Тофашем»

В воскресенье, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча. «Бурсаспор» примет «Афьон Беледие», «Галатасарай» сыграет с «Тофашем».

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