Посол Антонов заявил о провале попыток изолировать Россию

Россия никому не представляет ни для кого угрозы, а попытки, которые совершают враждебно настроенные государства с целью добиться ее международной изоляции, провалились, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на торжественном приеме по случаю празднования Дня России в дипломатической миссии в Вашингтоне.