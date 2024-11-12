Главе СК России будет доложено о расследовании обстоятельств применения насилия к несовершеннолетнему в Челябинской области

В средствах массовой информации сообщается, что мужчина, находясь в подъезде многоквартирного дома в Курчатовском районе, применил насилие в отношении ребенка, в том числе нанес удар ногой по телу 9-летнего мальчика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии