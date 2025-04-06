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Царьград

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Эвакуация в Минусинске: более 1000 домов без света из-за урагана

Эвакуация в Минусинске: более 1000 домов без света из-за урагана

В Минусинске энергетики ликвидируют последствия урагана, оставившего свыше тысячи домов без света. Мэр города Дмитрий Меркулов объявил об организации временной эвакуации жителей в гимназию, где им предоставят горячее питание до восстановления электроснабжения.

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