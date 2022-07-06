ДОЛЛАР БЬЁТ РУБЛЬ "ПОД ДЫХ". ПРОНЬКО НАЗВАЛ ВИНОВНЫХ ВМЕСТЕ С ГЛАЗЬЕВЫМ

ФОТО: АГН "МОСКВА". ЮРИЙ ПРОНЬКО Главное ожидание в России – очередная девальвация рубля. Финансовые власти страны и сырьевые олигархи недовольны тем, что российская валюта укрепилась и к доллару, и к евро, что пора, по их мнению, обрушить рубль.