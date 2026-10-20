Садовое товарищество «Синие Дали», затерянное в ста двадцати километрах к северу от Москвы между торфяными болотами и вековым сосновым бором, умирало каждую осень ровно в одно и то же время — в первые выходные после Покрова.
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