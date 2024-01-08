Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США

Zoia Goldshtab За ради всего что им мило пущай бегут,но возвращаться- надо запретить,хотя,на любое место найдётся человек...

TG Tatyana Gridchina А замуж женщины идут за иностранцев, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, а может и меньше. Хотя Русские мужчины - лучшие.