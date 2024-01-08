1. Житель Лондона Клемент Таралевич пишет, что настоящих буйных мало — подавляющее большинство релокантов к политике отношения не имеет: The Economist приводят цифру количества русских в Британии — всего 80 тыс.
Число политэмигрантов, надо ли возвращать релокантов и переезд из России в США
Комментарии
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Zoia Goldshtab
За ради всего что им мило пущай бегут,но возвращаться- надо запретить,хотя,на любое место найдётся человек...
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9 час.
TG
Tatyana Gridchina
А замуж женщины идут за иностранцев, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, а может и меньше. Хотя Русские мужчины - лучшие.
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4 час.
Вик Норд
Это в 60-х на 10 девчат...а сейчас пять-шесть,остальные пьют(бухают) колятся(наркоманы),и чуть-чуть отдают голубизной,чуть-чуть потому что всё таки не Запад,а Россия... .
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3 час.
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