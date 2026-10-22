Oil Is A Potential Short For November Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! Trade_Navigator Based upon the September monthly candle hammer close with a long area of potential resistance within the wick of the monthly candle followed by 1 more net positive month and failure to close above Sept wick high November would potentially be an ideal month to take a short position aiming for a target of 75.
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