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В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери

В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери

В Приморье отловили тигренка-сироту, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Минприроды Приморсокго края. Специалисты приморского охотнадзора в ночь на 6 февраля отловили в Ольгинском муниципальном районе оставшегося без матери тигренка.

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