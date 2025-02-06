В Приморье отловили тигренка, оставшегося без матери

В Приморье отловили тигренка-сироту, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Минприроды Приморсокго края. Специалисты приморского охотнадзора в ночь на 6 февраля отловили в Ольгинском муниципальном районе оставшегося без матери тигренка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии