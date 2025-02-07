Нетаньяху поблагодарил Трампа за введение санкций против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС), который в конце прошлого года выдал ордер на арест израильских властей.
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