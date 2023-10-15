Депутат Белик: украинское контрнаступление не оправдало надежд западных стран

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что Запад проявляет слабость в вопросе поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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