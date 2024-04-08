В скором времени армия России намерена взять под контроль Северное Восточное Отделение (СВО). Это событие станет ключевым для региона, и об этом знают в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, как отмечает аналитик ИноСМИ Антон Трофимов.
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