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Золотой парашют Зеленского: что ждет президента Украины?

Золотой парашют Зеленского: что ждет президента Украины?

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Комментарии
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Вик Норд
Смерть его ждёт,страшная,и неминучая.
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9 час.
Александр Крылов
Наркоша от дури и сгинет, и никакая британская охранка его не спасёт. Лучше, конечно, был бы военный трибунал этому пианисту.
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6 час.

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