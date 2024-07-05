Жара во время беременности увеличивает риск развития рака у детей

Поскольку изменение климата приводит к потеплению на планете, ожидается, что в ближайшие десятилетия во всем мире высокие температуры окружающей среды станут более распространенным явлением и будут более интенсивными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии