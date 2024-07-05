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Жара во время беременности увеличивает риск развития рака у детей

Жара во время беременности увеличивает риск развития рака у детей

Поскольку изменение климата приводит к потеплению на планете, ожидается, что в ближайшие десятилетия во всем мире высокие температуры окружающей среды станут более распространенным явлением и будут более интенсивными.

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