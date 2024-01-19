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Храбный петербуржец выгнал «домушника», залезшего к нему в квартиру

Храбный петербуржец выгнал «домушника», залезшего к нему в квартиру

Житель Петербурга дал отпор вору-"домушнику», пробравшемуся в его квартиру ночью. Все произошло 16 января в доме № 18, корпус 1 на Учительской улице в Калининском районе, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

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