Объем венчурных инвестиций сократился в 10 раз в I половине 2023 года

В первой половине 2023 года объем инвестиций на венчурном рынке составил $27 млн — это более чем в десять раз меньше, чем в первой половине 2022 года ($287 млн), свидетельствуют данные платформы Dsight, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».
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